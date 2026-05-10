Como, nuova allerta meteo della Protezione civile per domani

L’instabilità di queste settimane porta a una nuova allerta meteo della Protezione civile emessa per la giornata di domani nel Comasco. Dalla mezzanotte è prevista allerta gialla – criticità ordinaria – per rischio idrogeologico su Lario e Prealpi occidentali, allerta che durerà fino alla 1 della notte tra lunedì e martedì.

La situazione interesserà tutta la Lombardia. Secondo il bollettino emesso dalla Protezione civile, “per la giornata di domani si prevedono, a partire dalla notte, precipitazioni diffuse di moderata intensità sulla fascia di alta pianura, pedemontana e sull’intero comparto alpino e prealpino. Nel corso della mattinata le piogge insisteranno sui settori centro-settentrionali della regione, con tendenza a estendersi progressivamente anche alla fascia di pianura. Nel pomeriggio le precipitazioni, in graduale attenuazione su Alpi e Prealpi, interesseranno più diffusamente la pianura, risultando persistenti soprattutto sui settori meridionali fino a fine giornata. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con probabilità più elevata di fenomeni convettivi significativi tra la tarda mattinata e la seconda parte della giornata”.

Anche a Como e provincia, secondo gli esperti di 3bmeteo, domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.