Giro d’Italia, Davide Ballerini ottavo sul traguardo di Sofia

Piazzamento nella top ten nella terza tappa del Giro d’Italia per il canturino Davide Ballarini. Il corridore comasco si è piazzato ottavo nella frazione che si è chiusa sul traguardo di Sofia, capitale della Bulgaria. La vittoria è andata alla maglia ciclamino Paul Magnier. Il francese ha conquistato la sua seconda volata in questo Giro regolando Milan e Groenewegen.

Stasera la carovana rosa è tornata in Italia, con voli da Sofia a Lamezia Terme. Dopo un giorno di sosta martedì si riparte da Catanzaro per la quarta tappa interamente in territorio calabrese, con arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa c’è Guillermo Thomas Silva, compagno di squadra di Ballerini nel team XDS Astana.