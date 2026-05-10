Piazzamento nella top ten nella terza tappa del Giro d’Italia per il canturino Davide Ballarini. Il corridore comasco si è piazzato ottavo nella frazione che si è chiusa sul traguardo di Sofia, capitale della Bulgaria. La vittoria è andata alla maglia ciclamino Paul Magnier. Il francese ha conquistato la sua seconda volata in questo Giro regolando Milan e Groenewegen.
Stasera la carovana rosa è tornata in Italia, con voli da Sofia a Lamezia Terme. Dopo un giorno di sosta martedì si riparte da Catanzaro per la quarta tappa interamente in territorio calabrese, con arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa c’è Guillermo Thomas Silva, compagno di squadra di Ballerini nel team XDS Astana.
Giro d’Italia, Davide Ballerini ottavo sul traguardo di Sofia
Piazzamento nella top ten nella terza tappa del Giro d’Italia per il canturino Davide Ballarini. Il corridore comasco si è piazzato ottavo nella frazione che si è chiusa sul traguardo di Sofia, capitale della Bulgaria. La vittoria è andata alla maglia ciclamino Paul Magnier. Il francese ha conquistato la sua seconda volata in questo Giro regolando Milan e Groenewegen.