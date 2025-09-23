(ANSA) – LIMONE PIEMONTE, 23 SET – Un operaio romeno di 54 anni, residente a Torino, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro in un cantiere a Limone Piemonte (Cuneo). La tragedia è avvenuta intorno alle 12 nella popolare località turistica della valle Vermenagna. La vittima stava lavorando alla costruzione di una baita nella zona degli impianti sciistici della Riserva Bianca, nei pressi dell’arrivo della telecabina Severino Bottero. Inutili i soccorsi prestati prima dai colleghi di lavoro e poi dall’équipe medica del 118. Sul posto stanno eseguendo i rilievi del caso i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl. (ANSA).