(ANSA) – VENEZIA, 24 SET – È partita nel tardo pomeriggio di oggi, a Mestre, la fiaccolata organizzata dalla Uil Veneto per Gaza. Il corteo ha preso il via dalla sede del sindacato in via Bembo, per poi dirigersi lungo via Cappuccina e concludersi in piazzetta Ventidue Marzo, dove è stato raggiunto dalla Cisl Veneto. L’iniziativa si svolge in concomitanza parallelamente alla sottoscrizione avviata dalla Uil nazionale tra le proprie strutture territoriali e di categoria per la raccolta di fondi a sostegno delle attività umanitarie avviate dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza. "Questo genocidio è inaccettabile. Noi chiediamo che ci sia il rispetto delle persone, il rispetto della vita. E qua non c’è assolutamente nulla di tutto ciò", ha detto il segretario regionale Roberto Toigo prima della partenza. "Stiamo seguendo il dibattito sul riconoscimento dello stato palestinese, le prese di posizione nazionali e internazionali, ma non c’è più tempo – il discorso di Toigo a conclusione della manifestazione -. Continuando di questo passo, tra qualche settimana non ci saranno più né il popolo né il territorio della Palestina. Non è questo il mondo che vogliamo". (ANSA).