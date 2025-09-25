(ANSA) – TRIESTE, 25 SET – Si era arruolato nella Brigata d’assalto Azov ed era andato a combattere sul fronte ucraino, ma dall’11 settembre di lui non si hanno più notizie. Secondo fonti ucraine, come riporta il Tg1, David Di Gleria, 48 anni, friulano, risulterebbe "missing in action" scomparso in azione, mentre il suo battaglione stava combattendo in prima linea in una zona nell’Oblast di Lugansk, attualmente sotto il controllo russo. Di Gleria, riferisce il Messaggero Veneto, è originario di Paularo (Udine). I genitori, Silvano e Ameriga, come ha confidato la madre ad alcuni conoscenti, non hanno sue notizie da fine agosto. A ieri non avrebbero però avuto ancora riscontri ufficiali in merito alla sua scomparsa. Prima di arruolarsi, ricostruisce il quotidiano, Di Gleria aveva svolto diversi mestieri: aveva guidato camion, poi si era dedicato all’attività commerciale di famiglia a Sappada, infine si era trasferito per un periodo in Thailandia, per lavorare nel mondo della ristorazione. Poi la decisione di arruolarsi nell’unità paramilitare ucraina, le cui file sono ingrossate da un anno a questa parte anche da parecchi foreign fighters. (ANSA).