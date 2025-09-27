(ANSA) – MILANO, 27 SET – "Sì sì era un pizzino che ho scritto, mi ricordo di averlo scritto, adesso i 20-30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficile". Lo ha detto a Quarto Grado Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l’unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d’inchiesta aperto dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). "A dire un motivo non me lo ricordavo – ha aggiunto in collegamento dalla casa di famiglia a Garlasco, dove ieri la famiglia è stata oggetto di perquisizioni – poi mi è stato detto che forse erano soldi per le marche da bollo o forse soldi da dare agli avvocati per prelevare dei documenti per fare il loro iter, roba di avvocatura, dipendevamo dai nostri avvocati". Sul pizzino al centro del fascicolo per ‘corruzione in atti giudiziari’ aperto dalla Procura della Repubblica di Brescia e che vede per il momento unico indagato l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, trovato dai carabinieri, c’è scritto "Venditti gip archivia X 20.30 euro" ma vengono presi in considerazione anche alcune anche intercettazioni e i rapporti con alcuni membri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia. Ieri le perquisizioni a casa Sempio sono state operate dalla Gdf e i Carabinieri proprio in merito a questa nuova inchiesta. "Quell’intercettazione è contemporanea o va collocata appena prima dell’allora interrogatorio di Andrea – dice l’avvocato Massimo Lovati, legale di Sempio – e quelle frasi arrivano dai miei consigli". "Allora l’unico atto depositato era quello investigativo dell’agenzia Skp – ha detto ancora Lovati – e quindi gli ho detto ‘guardate che vi chiederanno su queste cose qui". Poi ha aggiunto: "Gli avrò sicuramente anche detto ‘se vi fanno domande su altre cose dite che non vi ricordate’, sono consigli legali, da avvocato, posso o è vietato?". (ANSA).