(ANSA) – ALBETTONE, 28 SET – Cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza), Joe Formaggio, e hanno poi minacciato la sorella di quest’ultimo con un cacciavite. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, proprio ad Albettone (Vicenza). In azione almeno 5 malviventi con il volto coperto da passamontagna, ripresi anche dalle telecamere, che hanno preso di mira l’abitazione del fratello del politico. A sorprendere però i ladri in fuga è stata la sorella del consigliere che ha cercato anche di bloccarli e li ha inseguiti fermandosi però quando uno di loro ha estratto un cacciavite e l’ha minacciata puntando alla gola della vittima. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Il colpo è avvenuto mentre i residenti erano al lavoro nel ristorante della famiglia Formaggio che si trova a pochi passi dalle abitazioni. A cercare di inseguire i banditi è stato lo stesso consigliere regionale. "Sono dei bastardi e non possono permettersi di minacciare la nostra famiglia – commenta l’esponente di Fratelli d’Italia – Siamo armati, la pagheranno. Per fortuna non c’era mia madre anziana in casa. Ora basta". Su quanto accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).