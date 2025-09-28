(ANSA) – ANCONA, 28 SET – L’affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali nelle Marche è del 30,24%. In lieve calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (32,94%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (32,84%), segue la provincia di Fermo (30,64%), poi Ancona (30,08%), Ascoli Piceno (29,09%) e infine Macerata (28,28%). I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto. (ANSA).