(ANSA) – TORINO, 29 SET – Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, nella settimana del protagonismo del Piemonte, Procos ha annunciato un investimento di 150 milioni nei prossimi 8 anni nello stabilimento di Cameri, a Novara. Il contesto è quello dell’evento ‘Investing in Piedmont: crafting the future of manufacturing & innovation’, dedicato all’attrazione degli investimenti, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro hanno partecipato il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani, l’assessore allo sviluppo e attività produttive, internazionalizzazione e attrazione investimenti della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, il segretario generale di Unioncamere Piemonte, Paolo Bertolino, il presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone e i vertici di aziende giapponesi che hanno attività e investimenti attivi in Piemonte. Procos è un’azienda chimico-farmaceutica specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici, con sede a Cameri (Novara). L’espansione aziendale annunciata dal Ceo, Enrico Zodio, e dal Chief Commercial Officer, Kingo Yamashita, si aggiunge ai 100 milioni di euro già investiti per la recente espansione dell’unità produttiva R11, e porta a circa 250 milioni di euro aggiuntivi per il potenziamento del nucleo produttivo piemontese. "Il gruppo giapponese ha mostrato fin da subito un’enorme volontà di investire sul territorio, valorizzando un’azienda, un’eccellenza piemontese con una lunga storia", ha spiegato Zodio: "L’Italia è una culla della chimica farmaceutica, portare avanti una tradizione di questo tipo è stato molto importante". Procos ha sottolineato come l’innovazione e la responsabilità sociale restino al centro della propria strategia: sono stati annunciati potenziali nuovi progetti dedicati al potenziamento della Ricerca & Sviluppo e al continuo miglioramento dello stabilimento di Cameri, confermando la volontà di guardare al futuro con investimenti mirati e sostenibili. "Siamo molto soddisfatti di questi annunci che ancora una volta valorizzano il ruolo del Padiglione Italia quale piattaforma strategica per la diplomazia della crescita", ha affermato il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. "Gli eventi ‘Investing in’, nati grazie alla forte sinergia con il Mimit, sottolineano ancora una volta come l’Italia sappia fare squadra anche in questa occasione per la promozione dell’economia nazionale e per l’attrazione di investimenti esteri", ha aggiunto Vattani. Sulla stessa linea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Si tratta di investimenti importanti in settori cruciali per l’economia piemontese a testimonianza del grande lavoro di squadra che gli stakeholders istituzionali stanno portando avanti", ha affermato Cirio. Per il presidente della Regione, "il Piemonte si conferma una regione attrattiva e capace di raccogliere interesse di multinazionali e grandi gruppi. L’annuncio di Procos rappresenta "la messa a terra di un grande lavoro che stiamo facendo per promuovere le opportunità di investire e fare business nel nostro territorio", ha spiegato l’assessore all’Attrazione degli investimenti e all’internazionalizzazione della Regione Piemonte. Per Tronzano, "la partecipazione a Expo è una grande vetrina anche in questo senso perché qui visitiamo aziende e incontriamo potenziali investitori presentando loro l’eccellenza delle nostre filiere e del nostro sistema formativo". (ANSA).