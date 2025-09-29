(ANSA) – TRIESTE, 29 SET – Due coppie di friulani sono bloccati da alcuni giorni su una piccola isola del Madagascar, Nosy Be, a causa delle proteste contro le continue interruzioni di acqua ed elettricità in corso nella capitale, Antananarivo, e del coprifuoco disposto dal governo locale per ragioni di sicurezza. Lo scrive il Messaggero Veneto oggi in edicola precisando che le proteste hanno avuto come conseguenza la cancellazione di numerosi voli aerei. Le due coppie sono da una decina di giorni in vacanza al largo della costa orientale dell’ Africa: la prima è del Pordenonese, l’altra della provincia di Udine. I quattro, dopo avere visitato varie località, stavano per rientrare quando via mail, è arrivata la comunicazione della Madagascar airlines della cancellazione del volo interno che li avrebbe condotti nella capitale. Secondo quanto scrive il Messaggero Veneto, dalla compagnia non state fornite ulteriori informazioni. In contatto con Farnesina e Consolato, le due coppie hanno appreso che le piccole isole sono sicure e non ci sono proteste in atto. (ANSA).