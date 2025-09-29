(ANSA) – ROMA, 29 SET – A 101 sezioni scrutinate su 1.572, il governatore delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, è al 51,38% dei consensi; il suo sfidante per il centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,25%. (ANSA).
