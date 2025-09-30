(ANSA) – ANCONA, 30 SET – Paolo Calcinaro è il consigliere più votato nelle Marche. Il sindaco di Fermo, candidato con la lista civica "I Marchigiani per Acquaroli" – ideata dal commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli – ha incassato 9.311 preferenze. La lista ha raggiunto il risultato del 4,25%, quarta forza della coalizione dopo i tre principali partiti. Per lui si parla di un posto nella giunta Acquaroli. In provincia di Fermo, tuttavia, Calcinaro ha fatto da traino per la coalizione, portando la lista civica al 16,5%, seconda solo a Fratelli d’Italia. Il sindaco, al secondo mandato e quinto in Italia nella governance poll stilata dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, viene da "un’area progressista", come ha sottolineato lui stesso durante la presentazione della lista civica. Vicesindaco di Fermo durante la giunta di Nella Brambatti (Pd) dal 2011 al 2013, quando decise di abbandonare la giunta. Nel 2015 si candida a sindaco e vince sostenuto da due liste civiche. Nel 2020, sostenuto da cinque liste civiche, viene confermato primo cittadino. (ANSA).