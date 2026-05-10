Il Como vince a Verona e conquista un posto in Europa

Il Como parteciperà a una coppa europea nella prossima stagione. In attesa di conoscere la competizione, per ora è arrivata la matematica certezza del pass continentale. I lariani hanno vinto per 1-0 a Verona con una rete del greco Douvikas, realizzata al 72′ con un preciso diagonale in una azione di contropiede impostata dal difensore Kempf.

Una vittoria che rende quindi inutile, pensando all’Europa, l’attesa per il risultato dell’Atalanta, impegnata questa sera a San Siro contro il Milan. I lariani a due giornate dalla fine, e con una gara in più hanno infatti dieci punti di vantaggio sulla squadra orobica. Allo stesso tempo, però, la gara al Meazza sarà decisamente interessante sul fronte Champions, visto che, con il successo di Verona, il Como è quinto a due lunghezze di distanza dal Milan, quarto.

Incroci che renderanno ancora più appassionante questo finale in una stagione indimenticabile per il club lariano: prima squadra in Europa, Primavera – sia maschile che femminile – promossa nella massima serie di categoria e medesimo risultato per la compagine femminile, che ha conquistato la A 2026-2027.

Il Como di Cesc Fabregas nel prossimo turno attende il Parma al Sinigaglia – data da definire – poi andrà a giocare nell’ultima giornata sul campo della Cremonese.

