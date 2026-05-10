Schignano, la denuncia del Comune: “Gravi vandalismi ai danni di strutture pubbliche”

Atti di vandalismo a Schignano. La denuncia arriva dal Comune, che ha diffuso la notizia attraverso i canali social. “Con grande rammarico – si legge nella nota – informiamo la cittadinanza che nel pomeriggio di venerdì 8 maggio si sono verificati nuovi e gravi atti di vandalismo ai danni di strutture pubbliche del nostro paese”.

Nello specifico, è stato strappato il cavo Telecom che collega le scuole, causando l’interruzione della linea telefonica e della connessione internet; è stato incendiato lo scivolo del parco giochi e infine è stata tentata un’intrusione nella via di fuga delle scuole.

“Si tratta di episodi molto seri che arrecano danni economici all’intera collettività – sottolineano dal Comune – e mettono a rischio la sicurezza di tutti, soprattutto dei bambini e degli ambienti scolastici. Il rispetto dei beni pubblici – concludono – è un dovere di tutti”.

Sui social è esplosa la rabbia dei residenti, che invocano l’installazione di telecamere di videosorveglianza per garantire più sicurezza.