Diao: “Siamo felici e pronti a dare tutto nelle ultime due partite”

“Siamo felici per aver conquistato l’Europa, abbiamo raggiunto uno tra i traguardi più belli nella storia di questo club. Ma ora dobbiamo pensare alle ultime due partite”. Assane Diao, attaccante del Como, ha commentato la gara di Verona, vinta per 1-0 e la conquista dell’Europa. “Nella prima parte non abbiamo giocato come volevamo, ma abbiamo avuto il merito di saper cambiare e di disputare un secondo tempo differente”.

“Al secondo anno in serie A abbiamo ottenuto la qualificazione per una coppa europea ed è bellissimo – ha spiegato ancora l’attaccante – ma non viglio pensare né alle partite del prossimo anno né alla coppa che andremo a disputare. Il campionato non è finito, mancano due partite e dobbiamo dare tutto. Sono due gare molto importanti e siamo pronti a dare tutto. Poi tireremo le somme su ogni fronte”.