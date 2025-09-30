(ANSA) – CAGLIARI, 30 SET – Diciassette migranti, che hanno dichiarato di essere iraniani, tra cui uno ferito, sono sbarcati questa mattina sulle coste sud occidentali della Sardegna. Secondo il loro racconto, potrebbe esserci stato un naufragio di un’imbarcazione diretta in Sardegna e per questo sono scattate le ricerche in mare anche con l’ausilio di elicotteri. I carabinieri della Stazione di Pula e di Domus De Maria sono intervenuti in località Cala Cipolla, vicino alla nota località turistica di Chia, a seguito della segnalazione della presenza di alcuni migranti appena approdati sulla costa. I militari hanno rintracciato 17 persone, che si sono dichiarate di nazionalità iraniana. Tra loro vi era anche un ferito, soccorso dal personale del 118, che ha disposto l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, i migranti hanno riferito della possibile presenza in mare di altre persone, non ancora rintracciate, a seguito di un naufragio. Per questo motivo è stata interessata la Capitaneria di Porto e attivato il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, che sta operando in coordinamento con le altre forze dell’ordine nelle ricerche e per assicurare la massima tempestività degli interventi. (ANSA).