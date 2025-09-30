(ANSA) – MILANO, 30 SET – "A chi, come Silvia Sardone, ci accusa di avere fatto da stampella, chiedo: sei in Consiglio comunale per amministrare o per urlare? Se vuoi amministrare, devi ragionare. Forza Italia ragiona sempre nell’interesse dei cittadini, senza girarsi dall’altra parte": lo dichiara Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, dopo che questa notte Forza e Italia e Lega hanno votato in modo diverso in Consiglio Comunale sulla vendita di San Siro. A Silvia Sardone, vice segretaria della Lega e consigliere comunale, Sorte risponde che "la Lega, invece, a Palazzo Marino è salita sulla Flotilla insieme a una parte del Pd e Avs, scegliendo di navigare verso il baratro a cui vorrebbero condannare Milano. A questo punto mi chiedo: quanti valori condividiamo davvero con chi si ritrova, su temi così strategici, sulle stesse posizioni della sinistra estrema?" "È vero – prosegue Sorte – questa delibera presenta molte criticità, che noi stessi abbiamo denunciato. Ma poi c’è l’interesse generale di Milano e dei milanesi: ed è questo, non le urla né gli opportunismi, che deve guidare la politica seria". Secondo il coordinatore lombardo, "con il voto di questa notte in Consiglio Comunale sulla delibera San Siro, Forza Italia ha certificato la fine dell’attuale maggioranza e del progetto del cosiddetto ‘campo largo’ a Milano. Noi abbiamo dimostrato responsabilità: con il nostro atteggiamento abbiamo infatti salvato la città, che altrimenti sarebbe stata condannata al declino". "Sulle votazioni strategiche, quelle che realmente impattano sul futuro di Milano, come il tema dello stadio, questa maggioranza non c’è più. Non ha raggiunto quota 25, ed è stata una vera e propria sconfitta politica", ha concluso. (ANSA).