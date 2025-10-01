(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Sono 14 ragazze e ragazze tra 16 e 20 anni, vengono da ogni parte d’Italia, frequentano indirizzi e classi diverse, sono partiti dal Colle del Gran San Bernardo il 15 settembre per svolgere il secondo anno scolastico in cammino di Strade Maestre, un lungo viaggio zaino in spalla dalla Valle D’Aosta alla Sicilia: si sono presentati al pubblico a Torino, presso il Museo Nazionale della Montagna, insieme alle guide-insegnanti che li accompagnano, agli organizzatori della cooperativa sociale CamminaMenti e ai principali sostenitori del progetto tra cui l’Aigae-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, il Cai – Club Alpino Italiano e la Fondazione Generas. Una giornata di incontri per illustrare un progetto educativo-didattico che in nove mesi li condurrà a vivere e studiare attraversando per oltre mille chilometri l’Italia e non solo. Strade Maestre propone a giovani 16-25 enni di intraprendere viaggi lungo 12 settimane, alternando giornate di cammino e periodi residenziali, volti a esercitare la conoscenza di se stessi e del mondo, sperimentare modalità inedite di abitare il presente, rielaborare il percorso vissuto e immaginare quello futuro. L’itinerario, già definito nei dettagli per il primo quadrimestre, è iniziato lungo la via Francigena, con la prima notte all’Hospice dal Grand-Saint-Bernard in Svizzera e le soste ad Echevennoz, Aosta, Châtillon, Borgofranco d’Ivrea. La scorsa settimana la scuola nomade ha soggiornato in Val Chiusella, ospiti del Comune di Vidracco e delle comunità di Damanhur e, dopo una notte a Settimo Torinese, è arrivato domenica sera a Torino dove alloggia presso il Sermig – Arsenale della Pace. Domani Strade Maestre raggiungerà Torre Pellice per alcuni giorni di scambio con il Liceo Valdese, tra la Val Pellice e la Val Germanasca. Da lunedì 6 ottobre farà tappa a Barge, Saluzzo, Busca, Dronero, Caraglio e Cuneo. Successivamente risalirà la Valle Vermenagna fino al Col di Tenda, passerà in Francia scendendo la Val di Roja e arriverà a Ventimiglia a fine ottobre. A inizio novembre la classe itinerante soggiornerà a Genova e in alcune località della Liguria per poi imbarcarsi per Porto Torres e percorrere tutta la Sardegna da nord a sud, raggiungendo Cagliari a metà dicembre, dove il gruppo si saluterà per le vacanze di Natale dandosi appuntamento a Civitavecchia per l’inizio di gennaio, quando il viaggio riprenderà attraversando a piedi i Monti della Tolfa verso Viterbo, poi fra le province di Terni e Rieti dove prenderà il Cammino di San Benedetto per arrivare a Roma a metà febbraio. Poi il percorso proseguirà verso Sud, seguendo in parte l’itinerario dello scorso anno scolastico tra Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Accompagnata da un equipaggio formato da 15 guide-insegnanti di diverse discipline, di cui almeno quattro sempre in viaggio e gli altri che si alternano in presenza e da remoto, la classe di Strade Maestre 2025-26 è partita con la volontà di affinare un approccio didattico-educativo che, nonostante sia appena agli inizi, ha già raggiunto importanti risultati: gli 8 giovani partecipanti all’anno passato, il primo, hanno superato gli esami per rientrare nelle proprie classi e due ragazze hanno sostenuto la maturità dopo nove mesi in cammino. (ANSA).