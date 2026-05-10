Appiano Gentile, inaugurata la nuova piattaforma aerea antincendio dei vigili del fuoco

Inaugurata questa mattina, alla presenza dei rappresentati istituzionali del territorio e del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, la nuova piattaforma aerea antincendio dei vigili del fuoco in piazza Libertà ad Appiano Gentile. Si tratta di un veicolo speciale utilizzato per raggiungere altezze elevate e soccorrere persone o estinguere incendi dall’alto.

“Si inaugura un mezzo utile, necessario e di straordinaria importanza per fare prevenzione e soccorso. – è intervenuto Molteni – Ma gli strumenti, le dotazioni, senza capitale umano non servono a niente. Se non abbiamo vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri competenti e preparati, il servizio non viene garantito. Nella giornata della festa della mamma e dell’adunanza degli Alpini, credo sia doveroso riconoscere a tutti coloro che indossano una divisa, un’uniforme, che rappresentano lo Stato sia come impegno permanente sia come impegno civile, di volontariato, il fatto di mettersi al servizio del proprio Paese, della propria comunità e del proprio territorio. Questi sono i vigili del fuoco, che con dedizione, impegno, orgoglio nazionale, solidarietà, amore per il Paese, si mettono al servizio degli altri, con altruismo e con grande generosità. Quando il Paese chiama, i vigili del fuoco ci sono e sono sempre presenti”.

Hanno partecipato all’inaugurazione, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo.