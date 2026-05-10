Garzeno, capre predate dai lupi. Una precipita in un dirupo e viene salvata dai vigili del fuoco

Attacco di un branco di lupi a un gregge di capre. E’ accaduto ieri sui monti di Garzeno. Intorno alle 16.40 le squadre dei vigili del fuoco di Dongo, con il supporto degli specialisti SAF di Como, sono intervenute in soccorso di un pastore, che aveva trovato alcune delle sue capre predate dai lupi.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato una capra che, nel tentativo di mettersi in salvo era precipitata in un dirupo, rimanendo bloccata su un costone di roccia impervio a circa 30 metri di profondità. Il pastore, dopo aver tentato invano il recupero dell’animale, aveva richiesto il loro intervento. Sul posto sono quindi giunte una squadra del distaccamento di Dongo, attrezzata con quad e fuoristrada, e gli specialisti SAF di Como che, mediante tecniche di calata, hanno recuperato la capra viva, riaffidandola al proprietario.

“Abbiamo portato il nostro gregge di 40 capi venerdì pomeriggio sui monti di Garzeno – spiegano i proprietari della capre, Denise Regalini e Dino Gestra – Da tanti anni le portiamo in quella zona e già altri capi sono stati predati. Abbiamo presentato diverse denunce. Quando ieri abbiamo trovato sette capre morte, abbiamo riportato il resto del gregge a casa nella stalla, per poi chiamare i vigili del fuoco per trarre in salvo quella precipitata nel dirupo. Dopo anni di faticoso lavoro, è dura trovare le nostre capre morte. E, come detto, non è la prima volta”.