(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la mozione per chiedere la libertà di Alberto Trentini. Il documento impegna il presidente della Regione a sollecitare il Governo italiano affinché continui con più determinazione ad attivare tutti i canali diplomatici, bilaterali e multilaterali, utili a ottenere la liberazione di Alberto Trentini. Sono ormai più di 320 giorni che il giovane cooperante italiano è detenuto in Venezuela, nel carcere di El Rodeo, senza alcuna accusa formale. La mozione, presentata dal consigliere Alessio D’Amato di Azione e sottoscritta da tutti i capigruppo dell’opposizione è stata votata da tutte le forze politiche. "Con questa mozione, così come con quella approvata in Campidoglio su iniziativa dei consiglieri di Azione, vogliamo accendere i riflettori su una vicenda ancora troppo poco nota all’opinione pubblica. Ci auguriamo che anche dalle altre assemblee elettive possa arrivare una spinta che aiuti a sbloccare una situazione che appare di stallo e riportare finalmente Alberto all’affetto dei suoi cari. Ai familiari, che non hanno mai smesso di chiedere la verità e la liberazione di Alberto, arriva oggi la solidarietà del Consiglio regionale del Lazio, e sono particolarmente soddisfatto che sia da parte di tutte le forze politiche", commenta il consigliere d’opposizione Alessio D’Amato. (ANSA).