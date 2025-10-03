(ANSA) – CAGLIARI, 03 OTT – In migliaia in piazza a Cagliari per la manifestazione per Gaza a sostegno del popolo palestinese. Molti anche gli studenti che stamattina hanno disertato le lezioni per unirsi al corteo partito da piazza Garibaldi. Tra i partecipanti anche la presidente della Regione Alessandra Todde: "Oggi come potete vedere, non è neanche più una manifestazione è una mobilitazione di popolo, di persone, di cittadini che non ci stanno ad avere un bollettino quotidiano di morti. Donne, civili, molti bambini che quotidianamente vengono uccisi. Io credo che sia importante dire chiaramente da che parte siamo – ha sottolineato la governatrice sarda – dire chiaramente che questo genocidio deve finire e noi appunto siamo qua per fare la nostra parte. Non saremo indifferenti, l’indifferenza in questo momento non è consentita, non è permessa, quindi noi vogliamo dire chiaramente da che parte siamo. Io credo che sia un mondo veramente incredibile quello in cui gli aiuti umanitari debbano essere condannati, non sia possibile portare aiuto alla popolazione che ogni tentativo di aiuto venga strumentalizzato. Tutta la mia solidarietà alla flottiglia, io l’ho detto pubblicamente anche quando sono partiti e credo che sia importante che si siano mobilitati anche i nostri parlamentari perché appunto anche la politica deve fare la sua parte: noi non possiamo stare in silenzio". Alla manifestazione, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: "È giusto continuare a manifestare in piazza da Cagliari e dalla Sardegna perché non si abbassi la guardia e si arrivi a una soluzione", ha detto l’esponente del Pd. (ANSA).