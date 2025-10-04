(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Fine settimana con la pioggia, soprattutto a Nord, ma dalla prossima settimana è atteso un rapido miglioramento, con sole e temperature miti. Lo indicano in una nota le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Un "deciso peggioramento" delle condizioni meteorologiche è atteso a partire dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, a causa dell transito di una perturbazione di origine atlantica. "Nella fase iniziale del passaggio perturbato, le precipitazioni – si legge nella nota – interesseranno principalmente il Nord Italia, con piogge battenti attese su Liguria di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna". Atteso il ritorno della neve sulle Alpi Giulie e Carniche, intorno ai 2.000 metri di quota. Piogge diffuse e temporali locali, accompagnati da forti venti si sposteranno successivamente sulle regioni centrali e parte di quelle meridionali, in particolare su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria. Dopo questa rapido transito della perturbazione è attesa una fase di alta pressione, più calda e stabile, con sole e un aumento delle temperature, atteso fino a 25 gradi a Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Nel dettaglio Sabato 4: al Nord stabile e soleggiato; al Centro sole, vento in calo; al Sud stabile e soleggiato, venti dai quadranti settentrionali. Domenica 5: al Nord piogge in mattinata a Nordest; a Centro rovesci temporaleschi, vento; al Sud via via più instabile e piovoso. Lunedì 6: al Nord bel tempo con sole; al Centro sole prevalente; temperature in aumento; a Sud ultimi piovaschi in Calabria e Sicilia. (ANSA).