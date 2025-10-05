(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con temporali al Sud e una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, specie sui settori adriatici, in estensione domani a quelli ionici. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi temporali su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici e su Puglia e Basilicata, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal mattino di domani, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su settori della Sicilia. (ANSA).