Audizione in Regione dei rappresentanti del Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo”, intervenuti alla riunione congiunta delle commissioni Territorio e Ambiente a Palazzo Pirelli a Milano. I portavoce del gruppo hanno ribadito la netta contrarietà, dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica, al progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Bellagio e dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e che prevede la reintroduzione della partica sciistica a bassa quota.

A portare le ragioni di 39 associazioni del territorio e di numerosi cittadini sono intervenuti Veronica Vismara del CAI Lombardia, Roberto Fumagalli Presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi, Roberto Cerati, presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza e Costanza Panella, dirigente di Legambiente.

Disponibilità ad approfondire il progetto, ora in fase di studio di fattibilità e che ha già una copertura finanziaria di 3 milioni di euro, è stata espressa dal presidente della commissione Ambiente Alessandro Cantoni. All’incontro hanno partecipato tra gli altri i consiglieri regionali Anna Dotti e Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia, Marisa Cesana (FI), Gigi Ponti e Simone Negri del PD. Collegati on line anche Jonathan Lobati (FI) e Angelo Orsenigo (PD).