Coach Walter De Raffaele lascia Cantù

Si separano le strade dell’allenatore Walter De Raffaele e della Pallacanestro Cantù.

L’allenatore che ha guidato la squadra alla salvezza nell’ultima stagione ha comunicato al club l’uscita dal contratto.

Subito dopo la conquista della salvezza sui social De Raffaele aveva scritto un accorato messaggio, che di fatto ora diventa anche un saluto a Cantù e ai suoi tifosi. “Sono stati 3 mesi molto duri dal mio arrivo fino ad adesso ma pieni di emozioni e con un meraviglioso traguardo raggiunto e del quale tutti devono gioire – aveva scritto – perché a Cantù la pallacanestro è patrimonio da proteggere. Sono felice di aver contributo a raggiungerlo e voglio ringraziare tutti per le emozioni, i momenti difficili ma anche quelli belli. Il palazzo pieno, il derby, l’unità di intenti con club giocatori e staff. Un pubblico meraviglioso, gli Eagles meravigliosi…I miei collaboratori meravigliosi…i giocatori meravigliosi ognuno per quello che poteva dare!! Da oggi Cantù può tornare a guardare al futuro. Grazie”

Con Simone Giofrè “papabile” a diventare nuovo direttore sportivo della Pallacanestro Cantù, in pole position per la panchina ci potrebbe essere Francesco “Frank” Vitucci, con cui c’è da sempre un consolidato feeling.