(ANSA) – VERONA, 16 OTT – Sono morti per trauma da schiacciamento Valerio Daprà, Davide Bernardelloe Marco Piffari, i tre carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione nel casolare a Castel d’Azzano (Verona), la notte di martedì 14 ottobre. E’ quanto sembra emergere dall’autopsia eseguita stamani all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma sui corpi dei tre militari dell’Arma. Terminato l’esame autoptico (disposto dalla Procura scaligera), i corpi dei tre carabinieri saranno trasferiti a Padova, al Comando della Legione Veneto dell’Arma. Alle 16 domani saranno celebrati i funerali di Stato nella Basilica di Santa Giustina. (ANSA).