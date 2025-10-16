(ANSA) – UDINE, 16 OTT – Si propone come uno spazio aperto, che unisce rigore scientifico e linguaggio divulgativo. Il suo cuore è il sito circolodellastoria.it, online da oggi, affiancato da una newsletter settimanale con approfondimenti, interviste, recensioni e segnalazioni dai media e dal mondo della ricerca. E’ il Circolo della storia ovvero, come affermano i promotori, "la prima comunità italiana di appassionati di storia". "In un tempo in cui il presente confonde, sempre più persone tornano al passato per comprendere il mondo. Scegliendo di capire la complessità invece di banalizzarla. Ora la possibilità di aderirvi diventa pubblica", ha spiegato, oggi a Udine, l’ideatore Tommaso Piffer, direttore scientifico del Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia. Al momento sono 1.200 gli iscritti da tutta Italia che hanno aderito alla fase sperimentale; provengono per lo più dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna. Il Circolo nasce in Fvg e si svilupperà su scala nazionale anche tramite la futura nascita di circoli locali. Nei prossimi mesi si aggiungeranno eventi, incontri, percorsi sui luoghi della storia e attività formative per insegnanti, oltre a podcast e progetti di approfondimento. Tra le collaborazioni, spicca quella con Memorial, la onlus insignita del Premio Nobel per la Pace 2022. "Il Circolo vuole diventare per gli amanti della storia ciò che il Club alpino italiano è per gli alpinisti o il Touring club per i viaggiatori – sottolinea Piffer -: un punto di riferimento culturale e comunitario". Il progetto è realizzato in collaborazione con le università di Udine e Trieste, del sostegno della Regione Fvg, e tra gli altri, delle fondazioni Friuli e CRTrieste. (ANSA).