(ANSA) – VENEZIA, 19 OTT – Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa. Un quinto occupante dell’auto è rimasto ferito più lievemente e portato in ospedale ad Asiago. L’auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La strada è stata riaperta al traffico dopo alcune ore. Le vittime dell’incidente avvenuto nella notte ad Asiago sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, del 2005, Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004, e Riccardo Gemo, residente a Creazzo, del 2005. Xausa e Gemo avevano compiuto vent’anni pochi giorni fa. I due feriti sono entrambi del 2004. "Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità veneta alle famiglie dei tre giovani che hanno perso la vita questa notte ad Asiago. Un dolore immenso, che colpisce tutti noi. Di fronte a tragedie come questa, che spezzano vite nel fiore degli anni, ogni parola appare inadeguata", ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia. (ANSA).