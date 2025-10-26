(ANSA) – PALERMO, 26 OTT – Il termometro sfiora i 30 gradi, il cielo è terso, il sole la fa da padrone, il mare è una tavola: in Sicilia oggi sembra una qualsiasi giornata di luglio. Le spiagge sono piene. La gente si tuffa in acqua nella spiaggia palermitana di Mondello, a Isola Bella a Taormina, a Letojanni, a Giardini Naxos, gente a mare nel ragusano e nella lunga costa sabbiosa da Sciacca (Agrigento) a Tre fontane (Trapani). Costa piena di turisti e bagnanti anche nel Messinese e nel siracusano. Molta gente avvertita dalle previsioni ieri si è organizzata per trascorrere tutta la giornata a mare portando i pasti già pronti. A Mondello si vedono famiglie con i piatti di plastica con la pasta al forno mentre lungo la strada che costeggia la spiaggia corrono gli atleti che partecipano alla gara del "Thriatlon olimpico città di Palermo". (ANSA).
