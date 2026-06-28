Rapina a un distributore a Cadempino, caccia al fuggitivo

Rapina a mano armata oggi a poco dopo mezzogiorno a Cadempino, nel Luganese, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Como. Stando a una prima ricostruzione, un uomo sarebbe entrato in un distributore di benzina in via Cantonale e, dopo aver minacciato la dipendente con una pistola, si sarebbe fatto consegnare il denaro della cassa.

Il rapinatore si sarebbe poi dato alla fuga su uno scooter nero in direzione di Lamone. Le ricerche, scattate subito, finora non hanno dato esito. Nessun ferito, come riferito dalla polizia cantonale.

Gli inquirenti hanno diffuso i connotati del fuggitivo. Si tratterebbe di un uomo con pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e casco. La polizia cantonale invita chi avesse notato movimenti sospetti nei pressi del distributore a farsi avanti.