Sagra di San Giovanni, in 15mila per i fuochi sull’isola Comacina

Oltre 15mila persone ieri sera in Tremezzina, sul lago di Como, per la Sagra di San Giovanni, l’evento più atteso dell’estate lariana. Il pubblico è arrivato via terra e via lago nei comuni attorno all’isola Comacina, l’unica isola del Lario, per assistere ai fuochi d’artificio. Tante le presenze, nonostante il caldo, con punte oltre i 35 gradi.

Macchina organizzativa in moto già dal pomeriggio. Prima delle 16 i parcheggi di Ossuccio risultavano esauriti e la polizia locale aveva invitato i visitatori a muoversi in anticipo. In molti hanno scelto la moto lungo la statale Regina, poi chiusa al traffico in serata ad Argegno e Lenno. Sul lago, dunque, il canale dell’isola è stato liberato dalle barche per fare spazio ai piroscafi della Navigazione.

A dare il via alla serata l’ingresso dello storico piroscafo Concordia nel canale, poco prima delle 21.30. Poi lo spettacolo dei fuochi sopra il Lario. Tanti i turisti e i residenti che hanno affollato gli stand gastronomici del parco di Ossuccio. A fine luglio si conoscerà il destino dell’isola Comacina per gli anni a venire.