Scontro tra due veicoli sulla statale 340 a Porlezza, coinvolte sei persone

Incidente ieri sera intorno alle 21 a Porlezza, sul lago di Lugano, in provincia di Como. Lo scontro tra due veicoli è avvenuto nella galleria della statale 340, la strada Regina che collega Porlezza a Valsolda lungo il confine con la Svizzera. Sei le persone coinvolte.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, i carabinieri e la guardia di finanza. Due le persone ferite, soccorse in codice giallo, una classificazione che indica condizioni di media gravità.
Resta da chiarire la dinamica esatta dello scontro, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine. La galleria, lungo un tratto stretto della Regina, collega il fondovalle del Ceresio al confine con il Canton Ticino.