Incidente tra un’auto e una moto, morto 47enne. Lo scontro a Montorfano sulla provinciale Briantea

Incidente tra un’auto e una moto questa mattina a Montorfano, sulla strada provinciale Briantea. Un uomo di 47 anni è morto nell’impatto. Sotto shock ma illeso l’automobilista. Coinvolto anche un furgone, colpito dalla due ruote dopo lo scontro con la macchina.

Il drammatico scontro è avvenuto attorno alle 8 all’altezza dell’incrocio tra la provinciale Briantea e via Brianza. Il motociclista, un 47enne nato a Milano e residente a Como era in sella a una Bmw S 1000. La due ruote, per cause ancora al vaglio dei carabinieri si è scontrata con una Porsche Cayenne condotta da un uomo di 57 anni. Dopo l’impatto, la moto è stata sbalzata a metri di distanza e ha colpito anche un furgone.

Nel violento scontro, il motociclista ha riportato traumi e ferite gravissime. A Montorfano sono intervenute subito automedica e ambulanza, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il 47enne è morto praticamente sul colpo. Sotto shock ma illeso il conducente della macchina.

A Montorfano sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albate, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sulla strada sono attive alcune telecamere di sorveglianza, che avrebbero ripreso l’impatto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. La procura di Como ha aperto un’indagine per omicidio stradale coordinata dal sostituto procuratore Giulia Ometto. Il corpo del motociclista è stato trasportato al Sant’Anna in attesa delle decisioni della procura di Como. La strada provinciale Briantea è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.