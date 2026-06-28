Como, picco di caldo verso i 40 gradi e allerta gialla per il rischio incendi

Oggi la giornata più calda dell’ondata di calore su Como e provincia. Le temperature massime sono attese tra i 33 e i 38 gradi, ma in pianura si arriva a sfiorare i 40, con valori anche 10 gradi sopra la media del periodo. A pesare è l’alta pressione che da giorni schiaccia l’aria calda verso il basso e intrappola l’afa. Anche di notte le colonnine restano sopra i 25 gradi, senza vero sollievo.

La svolta, dunque, è attesa nei prossimi giorni. A partire da domani il cielo resta caldo, ma si aprono spazi per i primi temporali, che porteranno un graduale calo delle temperature. Secondo le previsioni di Meteorologia comasca, tra martedì e mercoledì i rovesci potrebbero ripulire l’atmosfera, con le massime in discesa verso i 30 gradi entro giovedì.

Proprio il caldo e la siccità, intanto, fanno scattare l’allerta. La protezione civile regionale ha diramato il codice giallo per il rischio di incendi boschivi. La vegetazione secca, infatti, favorisce l’innesco e la propagazione dei roghi. Il rischio generale resta medio-basso, ma a livello locale può salire. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a segnalare s