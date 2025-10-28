(ANSA) – MACERATA, 28 OTT – Due motociclette già pronte per la fuga, caricate su un furgone e trovate dai carabinieri nel corso dei controlli: è uno degli elementi nuovi emersi nell’inchiesta sull’assalto al portavalori e al furgone scorta avvenuto ieri lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, all’altezza di Porto Recanati. Nel furgone trovata una cesoia usata per tagliare la recinzione sotto la scaletta autostradale da cui il gruppo sarebbe dovuto uscire dopo il colpo. Lo ha spiegato oggi il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, colonnello Raffaele Ruocco, in una conferenza stampa alla quale erano presenti anche il procuratore capo di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, il comandante della Compagnia di Civitanova Marche, capitano Angelo Chiantese, e un sottufficiale della stessa compagnia. Secondo la ricostruzione di investigatori e inquirenti, i militari della stazione carabinieri impegnati nei controlli nella zona avrebbero intercettato un furgone con a bordo due componenti del gruppo criminale e due moto ‘pulite’, già predisposte per essere utilizzate subito dopo l’assalto per la fuga dei banditi. A bordo del mezzo sono stati trovati anche chiodi a quattro punte, ricetrasmittenti e un jammer, disturbatore di frequenze. La banda, composta da almeno sette persone, si era divisa in due gruppi: uno, di cinque uomini, aveva tentato materialmente l’assalto ai portavalori sull’autostrada, mentre l’altro di due, appostato lungo la via di fuga, era incaricato di agevolare la ritirata. L’intervento dei militari, che avevano già fermato il furgone con le due moto, ha però sconvolto i piani del commando. "Vedendo i lampeggianti dei carabinieri – ha riferito il comandante Ruocco – i banditi sono stati costretti ad abbandonare la fuga pianificata e a improvvisare una via di scampo, scendendo dall’autostrada e disperdendosi nelle campagne". Durante la fuga, i criminali hanno abbandonato tute, passamontagna, giubbotti antiproiettile e scaldacolli, oltre a lasciare sul posto un complice ferito a una gamba, che è stato soccorso dal proprietario di un vivaio. Gli altri quattro sono riusciti a rubare un furgone del vivaio e a dileguarsi. Tre persone sono state fermate: due a bordo del furgone con le moto e una terza, il ferito, appartenente al gruppo operativo sull’A14, è in ospedale ad Ancona. (ANSA).