(ANSA) – BARI, 02 NOV – "Abbiamo proposto a Meloni per questa manovra di bilancio di intervenire con un serio taglio delle tasse prendendo i soldi dai giganti del web americano, dal riarmo, dalle banche. Invece nulla. L’unica preoccupazione è una riforma della giustizia per rendere completamente impuniti ed intoccabili i politici". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, questa mattina a San Giovanni Rotondo (Foggia), sua città natale, nella terza giornata del suo tour elettorale in Puglia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. "Sui territori – ha aggiunto – incontro cittadini, incontro imprenditori che si lamentano per il caro vita, per il caro bollette. Si lamentano per le tasse, si lamentano per il crollo degli stipendi". (ANSA).
