Incendio di Lomazzo, lunedì l’interrogatorio

Sarà interrogato lunedì nel carcere del Bassone il 42enne accusato di omicidio volontario e incendio doloso. Avrebbe appiccato le fiamme alla porta dell’appartamento del vicino di casa Giovanni Amenta, 73 anni, morto nel rogo della sua abitazione a Lomazzo, in via Somaini.

Ventiquattro ore dopo l’incendio, i carabinieri hanno fermato e portato in carcere Christian Lepore, 42 anni, residente con il figlio 14enne all’ultimo piano della palazzina dell’Aler in cui abitava anche la vittima. Utilizzando la benzina, acquistata poco prima, avrebbe appiccato il fuoco alla porta del vicino. Il pensionato, che viveva solo e aveva difficoltà di movimento, è rimasto intrappolato nell’abitazione e non ha avuto scampo.

Il 42enne, secondo le prime ricostruzioni avrebbe appiccato l’incendio per vendetta. Il pensionato si sarebbe reso conto che il vicino di casa lo aveva derubato, dopo avergli chiesto in più occasioni anche soldi per il figlio e lo aveva denunciato. Lepore avrebbe dunque deciso di vendicarsi, come accertato dagli inquirenti. Una volta fermato dai carabinieri, il 42enne non avrebbe risposto alle domande e non avrebbe ammesso le sue responsabilità. Per lunedì è fissato l’interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari. Lepore potrebbe decidere di rispondere alle domande oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.

La svolta nell’indagine sull’incendio è arrivata al termine di una incessante attività di indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Como, in collaborazione con i militari della compagnia di Cantù e della stazione di Lomazzo, coordinati dal sostituto procuratore Giulia Ometto. Il 42enne avrebbe acquistato una tanica di benzina e questo sarebbe uno degli elementi a suo carico, perché i carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio in cui ha preso il carburante. Questo e altri elementi ricavati dalle indagini e dalla raccolta di testimonianze hanno portato al fermo di Lepore.