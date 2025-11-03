(ANSA) – ROMA, 03 NOV – In arrivo sull’Italia un’importante rimonta dell’anticiclone che raggiungerà il suo picco tra martedì e mercoledì, garantendo tempo sereno e stabile per buona parte della settimana. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, oggi alcune regioni, in particolare il medio e basso adriatico e le aree tirreniche di Sicilia e Calabria dovranno fare i conti con delle piogge e rovesci in graduale attenuazione serale. "La vera e propria svolta – spiega – è attesa dal 4 novembre, quando grazie a una risalita dell’alta pressione, l’Italia sarà avvolta da tanto sole e un clima insolitamente mite per il periodo. Tutto il Paese, da nord a sud, potrà beneficiare di questa fase anomala. Le temperature massime sono attese in netta risalita, superando facilmente la soglia dei 18°C grazie all’irraggiamento solare". La stabilità atmosferica e l’alta pressione, specialmente sulle pianure settentrionali, porteranno però alla formazione di foschie o nebbie. Si tratta di fenomeni tipici autunnali, che saranno comunque destinati a dissolversi entro la tarda mattinata, lasciando spazio al sole. "Nonostante il tepore diurno – continua Tedici – l’alta pressione favorirà anche un forte raffreddamento durante le ore notturne. Dopo il tramonto, le temperature scenderanno parecchio, portando a notti fresche o persino localmente fredde. Si registrerà quindi un notevole aumento del divario termico tra il giorno e la notte". Verso la fine della settimana, in particolare tra giovedì e venerdì, è atteso l’arrivo di un nuovo fronte atlantico collegato a un vortice che punterà la Sardegna. Questo porterà le prime piogge sulle Isole Maggiori per poi estendersi al resto del Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento, le temperature continueranno a mantenersi oltre la media stagionale. Nel dettaglio: Lunedì 3. Al Nord: sereno, nebbie mattutine in pianura. Al Centro: piogge e rovesci sulle adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi e locali temporali. Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile. Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite. Tendenza: pressione in calo, peggiora dalla Sardegna verso il Sud nel weekend. (ANSA).