(ANSA) – TORINO, 04 NOV – La Città della Salute e della Scienza di Torino, che comprende anche l’ospedale Molinette, ha presentato il bilancio 2024 dopo una fase di stallo in cui l’ex commissario, sfiduciato dalla Regione, Thomas Schael, si era rifiutato di firmarlo. A presentare il bilancio alla stampa è stato Livio Tranchida, nuovo direttore generale della Città della Salute da settembre. Il documento vale 1 miliardo e 128 milioni di euro e registra un disavanzo di circa 51 milioni. "L’azienda ha adottato il suo bilancio, in un contesto diverso dotarsi di un bilancio non dovrebbe essere una notizia – ha ammesso Tranchida -. Al mio arrivo in azienda prima di settembre questo atto non c’era ma non parlo di chi mi ha preceduto, perché non lo trovo corretto. Parlo di come si trovava l’azienda al mio arrivo, in parte ancora lo è, cioè in stato di disordine amministrativo, disorientamento e disequilibrio. Adottare un bilancio quindi era un bisogno, perché è il primo atto che porta l’azienda in condizione di ordinarietà". "Il lavoro fatto è stato importante – ha aggiunto Giampaolo Grippa, direttore amministrativo della Città della salute e della scienza -. Con questo documento stiamo ritornando nel ciclo ordinario di gestione". In merito al disavanzo di 51 milioni Tranchida ha sottolineato: "Non siamo in una condizione di totale ordine, il lavoro lo stiamo facendo in itinere, stiamo lavorando e abbiamo da mettere in ordine". (ANSA).