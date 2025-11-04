(ANSA) – MILANO, 04 NOV – È iniziata a Milano, in piazza della Scala (da mesi ribattezzata dai manifestanti per la Palestina ‘piazza Gaza’), la manifestazione pro Palestina dedicata a "bloccare la propaganda sionista e la complicità della giunta Sala" e contro "l’economia di guerra di questo governo". La manifestazione, organizzata tra gli altri da Cub, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Csa Vittoria, punterebbe a raggiungere in corteo corso Garibaldi dove più tardi al Cam Falcone&Borsellino è prevista una commemorazione per i 30 anni dell’assassinio dell’ex premier israeliano Yitzhak Rabin. Il corteo è monitorato e seguito costantemente dalle forze di polizia. (ANSA).