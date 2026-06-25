Treni: ritardi sulla linea Milano-Como-Chiasso. Guasto a Desio e lavori di manutenzione

Mattinata di disagi per i passeggeri del treno Tilo 25510, partito da Milano Centrale alle 8.43 e diretto a Chiasso alle 9.29. Il convoglio, pieno di pendolari e turisti, è arrivato a destinazione con quaranta minuti di ritardo a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Desio.

Una lunga attesa alla stazione di Seregno dove è stato anche annunciato dal capotreno la decisione di tornare indietro fino alla stazione di Monza, scatenando insofferenza e malumore tra i viaggiatori. Pericolo scampato dopo pochi minuti. Contrordine e l’annuncio che il problema era stato risolto e il treno avrebbe ripreso la sua corsa come poi è successo.

I disagi di oggi si sommano ai ritardi causati dai lavori di manutenzione programmati tra Seregno e Monza dal 23 al 25 giugno. Sospiro di sollievo, si fa per dire, tra i passeggeri diretti alle stazioni di Seregno, Como Camerlata, Como San Giovanni e per quanti erano diretti in Svizzera, che hanno dovuto accettare di buon malgrado un ritardo che avrebbe potuto essere di gran lunga superiore. E ad essere andata in tilt anche l’app di Trenitalia che riportava aggiornamenti errati con relativa soppressione del treno. Fortunatamente i passeggeri seppur in ritardo, sono riusciti a raggiungere la loro destinazione.