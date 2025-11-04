(ANSA) – ROMA, 04 NOV – "Gli abbandoni scolastici crollano se andiamo a considerare le riflessioni e le proiezioni di Invalsi e scopriamo che nel 2025 la dispersione esplicita sarebbe scesa all’8,3% e anche quella implicita è diminuita rispetto al 2022, con differenze significative: nelle scuole coinvolte da Agenda sud i risultati positivi in Puglia sono 3 volte rispetto a quelli delle scuole non coinvolte e 2 volte in Campania. Dobbiamo continuare ad investire sul rapporto tra scuola e territorio, con una scuola sempre più aperta durante la giornata, capace di coinvolgere gli studenti, con un potenziamento dell’organico, non con la riduzione del numero degli studenti che si è rivelata una scelta che non dà risultati positivi. L’aumento dell’organico serve per la personalizzazione della didattica, per i ragazzi che hanno ritardi e problematiche in alcune materie; questa è la strada da perseguire a mio avviso". Così al Forum Welfare Italia organizzato da The European House Ambrosetti il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. (ANSA).