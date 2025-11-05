(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Sono 4.944 il numero complessivo degli alberi monumentali d’Italia tutelati sull’intero territorio nazionale. Lo fa sapere il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che ha pubblicato sul suo sito l’Elenco aggiornato. Tra i 211 nuovi ingressi figurano il Cipresso di Padova di oltre 200 anni, situato nel giardino della Chiesa degli Eremitani; il Pino Kauri di Sorrento (Salerno), sempreverde raro di circa due secoli e la Bouganville di Menfi (Agrigento), che con la sua chioma di 280 metri quadrati forma una spettacolare pergola naturale, tra le più grandi in Italia. "Gli alberi monumentali raccontano la storia dei nostri territori e rappresentano un patrimonio che unisce natura, cultura e identità – ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida – proteggerli significa custodire la bellezza e la memoria dell’Italia. Con l’inserimento di 211 nuovi esemplari nell’Elenco rafforziamo il nostro impegno per conservarli e per farli conoscere sempre di più come parte viva del paesaggio italiano. Continuiamo a promuovere una maggiore consapevolezza del valore di questi simboli straordinari della nostra biodiversità". Le Regioni che hanno proposto i nuovi esemplari sono Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Gli esemplari inclusi nell’Elenco ufficiale si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico, legato all’età, alle dimensioni, alla morfologia, alla rarità della specie o al ruolo di habitat per particolari specie animali, ma anche per l’importanza storica, culturale e spirituale. Molti di essi sono strettamente connessi a elementi architettonici o a tradizioni locali e contribuiscono a definire il paesaggio italiano, rendendolo unico sotto il profilo estetico e identitario. (ANSA).