(ANSA) – ROMA, 05 NOV – "Con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 destiniamo 280 milioni di euro per interventi di bonifica dei siti contaminati, con ulteriori 168 milioni di cofinanziamenti. È un investimento complessivo di quasi 450 milioni di euro per la rigenerazione ambientale del Paese". Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava. In totale, sono 23 gli interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con priorità alle aree industriali dismesse e ai Siti di Interesse Nazionale (SIN). Le risorse principali riguardano: -Puglia (SIN di Taranto e Brindisi, oltre 102 milioni di euro); -Sardegna (SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese, 74 milioni di euro); -Veneto (Porto di Venezia, 29 milioni di euro); -Emilia-Romagna (SIN di Fidenza, 19 milioni di euro); -Toscana (SIN di Massa, oltre 13 milioni di euro). Ulteriori fondi sono destinati a interventi in Basilicata, Calabria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Piemonte, Lombardia e Lazio, per la messa in sicurezza e la bonifica di siti industriali dismessi e aree contaminate da amianto. "Bonificare significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo e rigenerazione" conclude il viceministro. (ANSA).