(ANSA) – TRIESTE, 05 NOV – "Tifo perché si arrivi al sì, anche se io sono ormai l’emblema di quello che rappresenta il divieto a ulteriori mandati. Infatti non corro in Veneto, anche se avrei un consenso che è assolutamente esemplare. Ma tifo perché vengono sbloccati i mandati, perché in questo Paese, in maniera molto atipica e rituale, ci sono solo due casi nei quali vengono bloccati, ovvero per alcuni sindaci e alcuni governatori, i sindaci sopra i 15mila abitanti". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, rispondendo alle domande dei giornalisti sul terzo mandato dei presidenti di Regione, a margine dell’evento Selecting Italy. "Tutte le altre cariche dello Stato, il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, ministri, deputati, senatori, consigli regionali, non hanno questo blocco. Non capisco per quale motivo le due cariche elettive, sindaco e Presidente della Regione, che sono scelte dal popolo, le uniche due cariche elettive, debbano avere il blocco dei mandati", ha concluso. (ANSA).