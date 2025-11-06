(ANSA) – TRIESTE, 06 NOV – Approda davanti alla Corte di Cassazione il processo per la morte di Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano (Udine) l’11 novembre 2008. Lo scorso marzo l’ imprenditore friulano Paolo Calligaris è stato condannato a 16 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’appello di Venezia nel terzo processo di secondo grado a suo carico. La difesa, tuttavia, parla di "plurimi vizi e clamorosi travisamenti" e ha depositato un ricorso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza. Secondo gli avvocati, come riportano anche il Messaggero Veneto e Il Gazzettino, la Corte d’appello sarebbe stata tratta in errore da una ricostruzione sbagliata dei tempi basata su un’immagine di Google Maps. In particolare, i giudici veneziani avrebbero stimato un tragitto dimezzato rispetto a quello reale percorso dal figlio della testimone chiave, riducendo la durata da 1 minuto e 54 secondi a 55 secondi. Un errore che, per la difesa, avrebbe falsato l’intero impianto accusatorio. "Abbiamo evidenziato forzature e invenzioni tali – spiegano i legali – da richiedere oltre 150 pagine per essere elencate. Anche uno solo di questi errori basterebbe a travolgere la condanna". La tesi difensiva sostiene che i rumori uditi dalla testimone non sarebbero stati colpi d’arma da fuoco, bensì gli scoppi della marmitta difettosa del veicolo del figlio dell’imputato. "È un processo costruito per analogia con il caso Garlasco – concludono gli avvocati – ma siamo certi che avrà un epilogo opposto. Chiediamo alla Cassazione di riconoscere l’innocenza di Calligaris e di porre fine a un calvario giudiziario durato 17 anni". (ANSA).