(ANSA) – VENEZIA, 06 NOV – E’ stato rintracciato a Padova dalla trasmissione "Chi l’ha visto?" di Rai3 il figlio, oggi 67enne, erede di Malcom, un uomo della Guiana morto in Svezia durante il Covid, che lo ha avuto in giovinezza ma non l’aveva mai riconosciuto. L’appello era stato lanciato dalla moglie per ritrovare il bimbo nato a Trieste nel 1958 ma concepito a Londra durante una fugace relazione tra l’uomo e una ragazza triestina, poi tornata in Italia. "Chi l’ha visto?" si era già occupata della vicenda quattro anni fa, e aveva riproposto il servizio a settembre, concentrando le ricerche su Trieste e il 22 ottobre scorso con un aggiornamento relativo al capoluogo euganeo. Dopo molte segnalazioni degli spettatori, alla fine una traccia ha portato la trasmissione a Padova, dove alla fine Marco è stato trovato. Ha 67 anni, è un soggetto fragile seguito dai servizi sociali, ma di carattere mite e appassionato – ha detto – di "studiare tutto lo scibile umano". A lui un conoscente aveva recapitato la pagina del Corriere del Veneto che aveva ripreso la storia, invitandolo a contattare la tv. Ieri sera Marco è stato intervistato, con l’unica accortezza di essere ripreso di spalle. "Ho sempre vissuto con mia madre – ha raccontato – e la figura paterna per me è aliena. Dico sempre che sono nato ‘geneticamente’ studente, sono studente tuttora e rimarrò studente. Studio un po’ tutto lo scibile umano, per capire molte cose del mondo di oggi". Della sua infanzia nella città del Santo, Marco ricorda che "tanti mi chiedevano di che origine ero, e ricordo che un giorno ho risposto ‘stampato a Londra e nato in Italia’". L’uomo potrebbe ricevere un’eredità, visto che non sono scaduti i termini previsti dalla legge svedese. Alla domanda su che cosa questo rappresenti per lui, il 67enne padovano risponde che "non c’è nessun risarcimento da ricevere perché non ho avuto nessun danno, sto benissimo in solitudine". (ANSA).