(ANSA) – MILANO, 07 NOV – "Al di là del fatto che ognuno svolge il suo lavoro, noi cerchiamo di andare avanti e far crescere la città e la nazione. Qualcuno invece, politicamente o giudiziariamente, cerca di mettere in discussione un percorso che è nell’interesse di tutti". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi parlando dell’indagine per turbativa d’asta sulla compravendita di San Siro a margine di un evento a Palazzo Lombardia. "Per noi si va avanti perché quello fatto a San Siro ha un valore importante" ha aggiunto. (ANSA).