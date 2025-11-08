(ANSA) – SAN MINIATO (PISA), 08 NOV – Sta per chiudersi un’epoca nel centro storico di San Miniato (Pisa). Gli eredi hanno messo in vendita la casa dove nacquero i fratelli Paolo e Vittorio Taviani, registi pluripremiati samminiatesi. L’annuncio di vendita compare su un portale di vendite immobiliari. Su due piani di circa 300 metri quadrati, è acquistabile con una cifra intorno ai 350mila euro. "Raffinato appartamento situato nel cuore di San Miniato – recita l’annuncio – in una zona ricca di atmosfera culturale, intitolata ai celebri registi Paolo e Vittorio Taviani, originari proprio di questo rinomato e storico borgo della Toscana più autentica". "È un immobile nel centro storico che necessita di manutenzione e qualche ristrutturazione – conferma il sindaco Simone Giglioli – ed evidentemente la famiglia Taviani preferisce venderlo che accollarsi ulteriori spese. Il Comune ha avviato da tempo un ragionamento anche con la Regione Toscana per valutare l’acquisto della casa natale dei due registi e farne poi sede di una futura Fondazione Taviani, costituita proprio dall’amministrazione comunale e dalla Regione per farla diventare un centro culturale legato al cinema". L’appartamento presenta ampi spazi carichi di storia. La casa natale dei Taviani fu ricostruita dal padre nel 1955 proprio sulle macerie del palazzo fatto saltare in aria dai nazisti e che costrinse la famiglia a fuggire di notte: la scena è stata poi ritratta nel film "La notte di San Lorenzo", vincitore nel 1982 del gran premio speciale della giuria al 35/o festival di Cannes, e ambientato, appunto, nella San Miniato e nella campagna toscana del 1944. La casa dispone di affacci sulla vallata e sulla campagna circostante che furono di ispirazione proprio per La Notte di San Lorenzo, girato a San Miniato. In particolare l’immobile ha una terrazza ‘cinematografica’ con vista mozzafiato, aperta e dominante, sulle colline. (ANSA).